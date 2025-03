Äsja suhtenõuande raamatu avaldanud Kati Murutar: inimesed on abielus oma korteri- ja autoliisinguga

„Mina olen kõike muud kui unelmate vanaema. Ma elan teises Eesti otsas ja see, et sattusime noorima tütre Ediga (Maria Indria Murutar – toim) täna siia, on tohutu õnn! Kuna töötan mitme koha peal eesti keele õpetajana, et majanduslikult välja tulla, on minu vanaemaroll väga puudulikuks jäänud, nii et täna olen väga-väga õnnelik, et saan olla juba nii ruttu noorte juures,“ selgitas Murutar toona.