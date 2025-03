KUUM KLÕPS | Milline figuur! Tanja Mihhailova-Saar näitab vallatuid kurve nappides bikiinides

Aastate eest Eesti seksikaima naise tiitli pälvinud Tanja on varasemas intervjuus Anne & Stiiliga avaldanud, et ta pole kunagi dieete pidanud, kuid on proovinud teatud perioodiks suhkrust loobuda. Ajal, mil ta poeg Teodorit ootas, võttis ta juurde 24 lisakilo.

„Spordisaali-inimene ma ei ole – mul hakkab igav. Nii teengi trenni laval. Muus osas käib sportimine lainetena. Võib-olla on see seotud sellega, et olen tähtkujult Kaksikud? Vahepeal teen kodus pilateselaadseid treeninguid, siis aga tuleb pikk periood, kus üldse ei viitsi. Jõusaal mind ei kõneta. Minu jaoks on tõstmine või kükitamine nii rutiinne,“ on Tanja varem oma sportimisharjumuste kohta öelnud.