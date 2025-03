Reisil ootamatusse olukorda sattunud Liina Raud: inimestel on kohutavalt piinlik olla täna sellest riigist

Liina Raua sõnul on alates Trumpi valitsemisajast igapäevaelus tunda mitmeid erinevusi. Esimene suurem märkamine leidis aset siis, kui Liina koos perega Cancúni puhkusele lendas. „Mis puudutab Ühendriikide ja Mehhiko poliitilisi suhteid, siis need on Mehhiko piirikontrolli täiesti segamini löönud,“ rääkis naine sotsiaalmeedias.

Ta kirjeldas, et kui nad käisid enne Trumpi ametiaega puhkusel, siis neil läks vaid veerand tundi, et piirikontrollist läbi saada. „Nüüd oli aga olukord selline, et piirikontrollis läks aega kaks ja pool tundi. Rahvast oli nii palju, et treppidest alla minna ei saanud. Inimesed olid kõik kokku surutud,“ lausus Raud TikToki videos.