Koivude kinnisvaravaidlus jätkub. Helena kaebas maa-ameti otsuse edasi, asutus tunnistas oma eksimust

Helena Kõivu esitas 12. märtsil kaebuse Soome maa-ameti otsuse peale, mille kohaselt kuuluvad Turu Kakskerta kinnistud täielikult Mikkole. Kohtudokumentidest selgus, et Helena sõnul pole otsust langetades arvestatud eri riikide õiguse põhimõtetega ning ta nõuab otsuse tühistamist, vahendas Iltalehti.

Maa-amet tunnistas, et nad on selle nõude vastu tõepoolest eksinud. Maa-ameti esindaja sõnul on menetlejaga sel teemal vesteldud ning tegemist oli spetsialisti inimliku eksimusega, vahendas Iltalehti.