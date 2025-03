Eurovisioni võitja Måns Zelmerlöw plaanib abielu lahutada. „See on muidugi raske otsus“

Kuna paaril on kaks noort ühist last (kahe- ja kuue-aastane), antakse neile enne lahutuse jõustumist Rootsi seaduse järgi aega kuus kuud järelemõtlemisaega.

Enne lahutusavalduse ilmsiks tulekut oli juba teada, et Månsi ja Ciara abielus valitseb mõõn. Kuigi möödunud suvel tundus, et paar on taaskord õnnelikult koos, siis kaua see ei kestnud. Toona märkis paar, et neil on plaan koos Suurbritanniast Rootsi viinamarjaistandusse kolida, mille Måns soetanud oli.