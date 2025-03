Birgit Sarrap Nechayeva Eesti hümni esitusest: lauljatele ei anta inimlikke eksitusi nii kergesti andeks kui sportlastele

Birgit Sarrap tõdes, et see, mis Elina Nechayevaga eelmisel nädalavahetusel The League’il hümni lauldes juhtus, on iga laulja õudusunenägu. Ta nentis, et ka temal on nüüd Nechayeva skandaali valguses tekkinud hirm hümni esitamise ees. „Ma arvan, et ma väga pikalt nüüd mõtlen, kas ma seda teen,“ tunnistas ta.

Birgit pani Eesti rahvale südamele, et nad lauljate inimlikke eksimusi liiga karmilt ei kritiseeriks. „Ma usun, et tegelikult kõikidel Eesti inimestel on see lugu peas, aga see vastutus on nii suur ja lauljatele ei anta selliseid inimlikke eksitusi nii kergesti andeks kui võib-olla mõnele sportlasele,“ lausus Birgit. „Kui sportlane spordivõistlusel kukub – kas me saame tema peale vihaseks? Tegelikult ju ei saa. Nii et anname kergemini andeks,“ võrdles ta.

Lauluõpetaja Maiken tõdes, et spordiüritustele on üldiselt raske kedagi hümni laulma leida. „Minule tulevad ka need kõned, et meil ei tule ükski laulja hümni laulma, palun, kas sul on mõnda head last või kedagi, kes saaks tulla spordivõistlusele,“ vahendas ta. „Ja ma olengi saatnud. Lapsed ei karda nii palju,“ sõnas Maiken ja lisas, et lastele antakse eksimused ka paremini andeks. „Aga see probleem on tegelikult olemas.“

Laupäeva õhtul esines Elina Nechayeva spordiüritusel The League Eesti hümniga, ent see läks tal korralikult sassi. Päev hiljem otsustas lauljatar oma kesise etteaste pärast avalikult vabandada.

„Magamata ööd ja korralik töökoormus said ka minu kätte. Kahjuks olen ma vaid lihtne inimene, kuigi vahel on ju hea uskuda midagi muud,“ selgitas sügisel emaks saanud Nechayeva, mis talle tol õhtul saatuslikuks sai.