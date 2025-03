Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid! Enim auhindu jahivad „Biwa järve 8 nägu“ ja „Reetur“

Nominatsioonide hulka pääsesid kodumaise filmi- ja teletoodangu paremik. Eesti Filmiinstituudi juht Edith Sepp rääkis: „Mul on siiralt hea meel, et oleme üheskoos jõudnud juba üheksanda EFTA korraldamiseni. Eelmise aasta märksõnaks on filmivaldkonnas kindlasti esile kerkinud tugevad autorifilmid. Tänavused EFTA nominendid esindavad kindlasti Eesti tele- ja filmimaastiku parimat taset!“