Kristel Aaslaid sattus Bali saarel tilgutite alla: kui viimased 36 tundi ei lähe just plaanipäraselt...

Kristel Aaslaid andis Instagrami story’s teada, et Bali reis, kuhu ta läks oma elukaaslase, stand-up-koomiku Mattias Naaniga, ei ole sugugi viperusteta kulgenud. Paradiisisaarel halvenes Kristeli enesetunne niivõrd, et talle tuli tilgutitest ravimeid manustada.

„Kui viimased 36 tundi ei lähe just plaanipäraselt... Kiire kõhubakter enne tagasilendu. Soovitan pigem kohe drip’i võtta - ega see olemine liiga lahe ei ole kuidagimoodi,“ kirjutas Kristel.

Kristel rääkis Kroonikale, et nad on Mattiasega varemgi Balil reisinud ning sealt alati heade muljetega naasnud. Nii otsustasid nad ka sel korral kindla peale minna ja sihtkohaks just Bali valida.