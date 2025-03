Mihkel Raua uues saatesarjas jõuavad teleekraanile Eesti popmuusika ajaloo tähtsaimad hetked. Tuuli Roosma: ma ise soovisin Eesti muusikast oluliselt rohkem teada saada

Uue saatesarja produtsent Tuuli Roosma sõnul on kaasahaarav ja silmaringi laiendav saatesari suunatud igale muusikafännile, kes Eesti popmuusika ajaloo vastu huvi tunneb. „Saate idee sündis sellest, et mul oli endal soov Eesti muusikast oluliselt rohkem teada saada kui ma tol hetkel teadsin. Lisaks tundus mulle, et just Mihkel Raud võiks olla see, kes Eesti muusika jaoks olulisi momente lahti selgitaks ja mõtestaks, oskaks suunata tähelepanu seostele ning seda kõike veel hoogsas vormis,“ rääkis Roosma.