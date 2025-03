Silvia Ilvese teledokumentaal pälvis EFTA nominatsiooni. Tšellist: võtan Kristo kaasa, lähme ja naudime õhtut

17. märtsil selgusid tänavused EFTA nominendid, mille seas on ka parima erisaate kategooria nominent dokumentaalsari „Kuidas Silvia Ilves jõuluks koju sai?“, mille autor on Urmas Eero Liiv.

Selleks, et Silvia uue maja renoveerimisest rääkiv sari pälvib EFTA nominatsiooni, polnud ta valmis. „Tegelikult ma absoluutselt ei mõelnudki selle peale, et see üldse kuhugi kandideerima hakkab. See tuli täiesti nagu välk selgest taevast! Urmas Eero Liiv saatis mulle uudise ja kiitis mind ning ütles, et olen tema kõige lemmikum tegelane, kellest ta on saadet teinud,“ räägib Silvia.