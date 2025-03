Põnevus kasvab: kellest tuleb järgmise suve lavastus Kiidjärvel?

Vahel võib hea huumor sündida ka nii, et ei tahetagi nalja teha. Ühes näidendis pidi peategelane jõkke hüppama, aga lavatöölised olid unustanud hüppamise kohta madratsi panna. Hüppama pidi, sest muidu ei saanud tegevus edasi minna. Näitleja hüppas. Kostis kohutav kolks, peagi ilmus näitleja lavasügavusest publiku ette ja ütles: „Kujutage ette, jõgi on juba jääs.“ Pärast etendust rääkis publik peamiselt sellest, et jõgi oli jääs.

Nõukogude ajal tegi Baskin nalja, et head anekdooti saab edasi rääkida kolm korda – sõbrale, uurijale ja kongikaaslasele. Kui nõukogude ajal sai paljude asjade kohta nalja teha ainult läbi lillede, siis nüüd, kui tsensuuri enam pole, võiks Baskini arvates kõike pilada, kuid tegelikult tehakse seda vähe. Head peent huumorit on tegelikult kogu aeg vähe olnud, nentis Baskin Olavi Pihlamäele saates „C’est la vie“ 1993. aastal. Ta lisas, et nõukogude ajal oli humoristi elukutse riskantne nagu köietants ning tööd tegid suured professionaalid, kes oskasid ridade vahel üht-teist ära öelda.

Neile, kes arvavad, et Ada Lundveril, „Roheliste niitude“ kunagistel esitajatel või Eino Baskinil pole mingit seost Kiidjärvega ja miks ei võiks etendused toimuda kauge Põlvemaa asemel n-ö

publikule lähemal Tallinnas, kinnitavad lavastuste tegijad: Kiidjärvel tekib nende etenduste ajal nii uskumatult hea atmosfäär, et mängukoha muutmine ei ole seni veel jutuks tulnud. Seega, edasi, seltsimehed, Kiidjärvele!

Enne Baskinit ja „Rohelisi niitusid“ „Lihtne elu“

Aga Tallinna ei ole unustatud! Enne südasuviseid „Rohelised niidud“ 2. hooaja etendusi Kiidjärvel saab samadelt tegijatelt märtsi lõpus nautida komöödiaõhtut „Lihtne elu“ – ja täiesti pealinnas. Kellel Kiidjärve etenduste soe maitsekas huumor veel meeles on, neile võib öelda, et lugude dramaturg on sama, kes Tennosaare- ja Lundveri-lavastuses, ehk Ott Kilusk. Elavat muusikat teeb Siim Aimla bänd. Ja ka produtsendid Thors Filmsist on samad. Mängivad Sepo Seeman, Jan Uuspõld, Piret Kalda, Mart Toome, Tiit Sukk ja Liis Haab.

„Bürokraatia, tööpuudus, poliitilised kemplemised, demagoogia, valetamine, lubadused – need ei ole üldse huumori teemad, kaugel huumorist, sellega võib humorist ainult spekuleerida. Need on rohkem teemad, mis toovad tülgastust, mitte nalja. See, mis nalja teeb, on igapäevases elus ja seda tuleb lihtsalt märgata. Huumor on selline asi, kus peab väga peenelt, moka vahelt ütlema sõna, ja see puänt peab olema kõigile arusaadav.“ Nii arvas Eino Baskin viimaste kümnendite huumori kohta.

Neist Baskini mõtetest on lähtunud ka „Lihtsa elu“ tegijad – nali pole ärapanemine või roppude sõnade vool. Nali peab tuju heaks tegema. Elu pisiasjad, argimured, suhted ja elulised äpardused ajavad naerma, kui need juhtuvad kellegi teisega, aga kui inimesel on huumorisoont, siis ajavad ka iseenda äpardused naerma.

„Lihtsa elu“ tegelased satuvad veidratesse olukordadesse, kuid ei kasuta ebatsensuurseid sõnu, ei kiru mõnda tuntud ühiskonnategelast, valitsust, makse ega väikeseid palku. Vaataja näeb koomilist pilti sellest, mida me kogeme iga päev, elades oma lihtsat elu. Ometi võib see lihtne elu võtta ka absurdselt koomilise mõõtme.

„Lihtne elu“ Alexela Kontserdimajas 26., 27. ja 30. märtsil 2025 kell 19.