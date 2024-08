27 aastat printsess Diana surmast: sellised olid tema viimased tunnid enne surma

See artikkel toob lugejani printsess Diana viimased tunnid enne surma. Just täna möödub printsess Diana surmast 17 aastat.

Lisaks uskus Diana, et Al Fayedid pakuvad talle kaitset. Ometi näib, et ta suri, kuna Al Fayedi impeeriumi mehed ei kandnud tema eest hoolt: ei Dodi, kelle plaanid elus kui ka sel saatuslikult õhtul olid sama kaootilised nagu ta isegi, ega ka tema isa, kes kiitis heaks poja jabura mõtte lasta end professionaalse autojuhi asemel sõidutada Ritzi turvameeste pealikul Henri Paulil, samuti mitte Henri Paul ise, kelle vere alkoholitase ületas lubatu kolm korda.

Diana viimase õhtu kaos oli üha enam tema stiil alates lahutusest, mis oli ta muutnud kaitstud kuninglikust printsessist vabalt liikuvaks maailmakuulsuseks. Tõsiasi, et ta kolistas augusti lõpul mööda Pariisi koos juhusliku playboyga nagu Dodi, tõestab seda. Isegi Briti suursaadik ei teadnud, et ta on Pariisis. Samuti ei teadnud seda Prantsuse võimukandjad.

Kell 19.00 õhtul. Diana ja Dodi lahkuvad Ritzist ja suunduvad kõmufotograafide parves Dodi korterisse Arsene-Houssaye`i tänavas. Printsess on fotograafide hõikumise ja trügimise pärast endast väljas.

Kell 21.35 Diana ja Dodi väljuvad Arsene-Houssaye`i korterist rüselevasse rahvahulka, et minna välja õhtustama. Kuigi paar oleks võinud lasta endale toitu serveerida korteris ja veeta vaikse õhtu koos, asuvad nad ajakirjanike kihava konvoi ees teele mööda Champs-Elysees`d. Ihukaitsjad neile järgnevas autos on maruvihased - mitte jälitavate ajakirjanike, vaid omaenda hoolealuste peale. Nad on palgatud Dodi ja Dianat kaitsma, kuid neil pole kõige vähematki aimu, kuhu paar suundub. Dodi käsib juhil suunduda Benoit` poole, šikki bistroosse Pompidou keskuse lähistel. Taga ajavad mootorrattad ja rollerid kleepuvad pealtnägija sõnul Mercedese külge nagu tõelised põrgulised. Diana on nende järjekindlusega harjunud, aga Dodi satub sellest paanikasse. Meest ajab tõeliselt vihaseks see, et fotograafid lähenevad talle igast küljest, mitte ainult tagant. Lõpuks otsustab Dodi, et nad einestavad mujal.

Kell 21.45 Dodi käsib talle omase kärsitusega autojuhil Ritzi tagasi sõita: nad einestavad hoopis seal. See on Ritzi restorani L`Espadron administraatori jaoks halb uudis. Restoran on rahvast täis ja selle viieteistkümne minuti jooksul, mis Dodi talle andis, on laua korraldamine täielik painaja. Omaniku poega ja Walesi printsessi ähvardab oht, et neil pole kusagil istuda!