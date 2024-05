28. mail tuli avalikuks, et politsei on saanud kutse Lauren ja Tanel Padari koju. Lauren Padar paljastas möödunud nädalal, et on Tanelist lahku läinud, et põgeneda vaimse vägivalla eest. Nii vaimne kui ka füüsiline vägivald lähevad pere- kui ka lähisuhtevägivalla alla ja ohvritena on sama saatuse üle elanud paljud teised Eesti avaliku elu tegelased.