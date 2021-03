KROONIKA ARHIIVIST | Kuidas sai "Aktuaalse kaamera" uudisteankrust Harri Kingost alkohoolik ja eluheidik ning kuidas ta surma piirilt tagasi tuli

Tipptegija

Tähelendu ja tuntusesära meenutab Kingole siiani ETV aastapreemia Hommikutelevisiooni» saadete eest 80ndate lõpus.

Kingo tunnistab, et siis võttis temas aeg-ajalt võimust isegi mingisugune ülbus, sest ta leidis, et on võimeline kaamera ja mikrofoniga tegema kõike, mida tahab. ETVs mäletatakse siiani tema «Hommikutelevisiooni» pööraseimat eksperimenti, nn tühja tooli saadet, kus haaravate intervjuude ja värvikate esinejate asemel asetas Kingo stuudio keskele tooli ning kutsus sellele inimesi oma lugu rääkima. Stuudios ei toimunud poolteise tunni jooksul üldse midagi, oli ootamine, kõlas Mozarti, Vivaldi ja Salieri muusika.

«USAs hinnatakse saate reitingut selle järgi, et vett ei ole. Kui on olnud vaadatav saade, siis pärast selle lõppu hakkavad kõik ühtäkki koduseid toimetusi tegema ja kõrgematel korrustel jääb veesurvest puudu,» seletab Kingo.

«Keegi heitis mulle hiljem ette, et ta ei saanud terve hommikupooliku vetsu minna, sest äkki just sel hetkel tuleb keegi stuudiosse, istub tooli ja räägib — ja tal jääb see nägemata! Kellelgi jäi dushi all käimata, sest pärast saate lõppu kadus vesi,» tuletab Kingo meelde oma tähthetke.

Kingo meenutab ka seda tipphetke, misjärel tal huvi tele vastu täiesti kadus ja millest tema allakäik alguse sai: «Kui mul õnnestus olla riigi ainsa televisiooni saate «AK» juht ajal, kui toimus riigipööre (1991. a augustiputsh — toim). Sellist vedamist esineb ühel ajakirjanikul harva. Kui olin need kaks asja ära teinud, tundsin, et mu eluunistus ajakirjanikuna on täitunud. Ma olin saavutanud selle, milleni annab jõuda.»