KROONIKA ARHIIVIST | 57-aastaselt isaks saanud Juhan Aare: Vene ajal ma lapsi ei tahtnud

«Mu uus abikaasa on selline naine, keda olen alateadvuses sageli endale naiseks unistanud,» tunnistab Juhan Aare (57). Tema ja legendaarset «Kevade»-Teelet kehastanud Riina Heina lahutusest on möödunud viis aastat. Abielu Riinaga jäi lastetuks. Praegu juba kolmandat kuud isarõõme nautiv Juhan kiidab kosmeetikust abikaasa Anuga (40) saadud järeltulijat. «Meie poeg Georg Richard on tugev ja terve, ning aina naeratab!»