ÜLEVAADE | Seksmängud ja pöörased narkokokteilid! Kuulsuste lahanguaruanded paljastavad šokeerivaid tõsiasju nende surmast

Lahangute protokollid ei ole just kõige meeldivam lugemine, kuid kuulsuste surma puhul annavad nad hindamatut informatsiooni surma tegelike põhjuste kohta. Tavaliselt väljastavad lähedased pärast tuntud inimese surma lühida teate selle põhjusest, kuid detailid hoitakse meediast eemal. Suurem osa protokolle ei paku suuri üllatusi, kuid see-eest on mõned neist on väga šokeerivad.