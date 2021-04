alan shayne; norman sunshine Kristjan Lepp

„Mõtle, me ei saagi enam kunagi teada, kas meie isa tookord valis-otsustas kohusetunde või armastuse järgi – kumma naisega tema süda oli…,“ ütleb Ene Riisna-Greenfield. Ameerikas end mõjuvõimsaks teleprodutsendiks töötanud naine sai viis aastat tagasi „big news“ meili – et sünnimaal Eestis on tal poolvend – lavastaja Endrik Kerge.