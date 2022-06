KROONIKA ARHIIVIST | Seriaalikuningas Toomas Kirss lajatab: "Pank" ei ole kingitus Eesti rahvale, vaid selle sajandi suurim pettumus!

3. novembril koos sõpradega põlvpükstes oma juubelisünnipäeva tähistanud Toomas Kirss ei ole kaotanud poisikest iseendas. Ta lajatab endiselt, ja nii ausalt, et valus on, vaoshoitust ega dogmasid tema loomus ei tunnista. Ent jutustada inimestele ekraani kaudu haaravalt kirglikke lugusid – see on anne, milles on talle raske vastast leida! Just neljapäeva õhtul esitles mees ka oma uut filmi "Õigus õnnele".