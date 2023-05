KROONIKA ARHIIVIST | Tina Turner: arvan, et areng kestab lahkumiseni. Sa saad teada, kui kaugele oled jõudnud alles siis, kui oled läinud

Hiljutises intervjuus New York Timesile nõustus legendaarne diiva heitma pilgu oma elule. Tervele elule, mis teatavasti polnud mingi meelakkumine. Enda 20ndatele ja 30ndatele eluaastatele tagasi vaadates – mil lauljatar oli abielus vägivaldse Ike Turneriga –, ütles ta vaid: "Arvan, et mul on häbi. Olen sellest piisavalt rääkinud."

Mehe kohta, kellele ta enam ei kuulu, ütles ta siiski üht: "Ma ei tea, kas suudan kunagi andestada kõike, mida Ike mulle tegi. Kuid Ike on surnud. Nii et tema pärast me enam muretsema ei pea."

Kuigi Tina loeb oma mineviku mahamaetuks, löövad tema eludraamad ja hitid laineid Broadwayl muusikalis "Tina: The Tina Turner Musical", mille juures on ta ametis konsultandina. Midagi enamat temalt loota ei maksa, lavale lähim koht, kust teda leida võib, on esirida.

"Ma ei laula. Ma ei tantsi. Ma ei löö end üles," ütleb ta. Kümne aasta eest pensionile jäänud legend elab nüüd vaid iseendale. "Mul sai laulmisest ja kõigi õnnelikuks tegemisest villand. Midagi muud pole ma terve elu teinudki. Mul oli kohutav elu. Ma muudkui sundisin end jätkama, lootes, et sellest tuleb midagi. Midagi tuligi."