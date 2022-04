Ita Ever: tahtsin talisuplejaks minna, aga tohter ütles, et vaadake, kui vana te olete!

Artikkel ilmus algselt 29. novembril 2019 Kroonikas. Taasavaldame selle Ita Everi tänase 91. sünnipäeva puhul muutmata kujul.

Ita Ever ei ole kunagi olnud lahke intervjuusid andma. Mul on õnnestunud teda aastate jooksul mõned korrad intervjueerida ja jutt on olnud alati erakordselt huvitav.

"Olen kõik juba ära rääkinud, minust on raamat ilmunud, no ei ole enam midagi huvitavat võtta," alustab Ita oma tavapärast joigu. Ometi oli tal eelmisel õhtul esietendus – lavakunstikooli viimane lend mängis draamateatri suurel laval Maksim Gorki "Päikeselapsi", kus ka Ital on roll. Noori kiidab ta kaua: nad on andekad, säravad, toredad, vaimukad – mis saaks olla veel paremat kui lavakooli lõputudengitega ühel laval mängida! Aga Ital on ka mure: noortele näitlejahakatistele pole veel selge, kus nad tööle saavad.

Ita, kas meil koolitatakse liiga palju näitlejaid?