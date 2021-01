PRESIDENT KERSTI KALJULAID 51 | "Ütlesin, et see on Eesti Vabariigi president. Oleks sa selle mehe nägu näinud!"

Kersti Kaljulaid (49) ja Kris­ti­na Märtin (46) sõbrunesid Mart Laari teise valitsuse ajal. Kersti oli kolmkümmend, kahe lapse ema ja ametis peaministri ma­-jan­dusnõunikuna. 26aastane Kristina tegutses valitsuspartei Isamaaliidu kontoris.

"Ükskõik, kus ta elab või mis ametis on – jooksvate kohtumiste kõrvalt on raudselt toiminud igal aastal kaks asja – sõprade perekondlik kogunemine jõulu teisel pühal, 26. detsembril ja vähemalt kord suve jooksul grillime Kersti koduaias sardelle. Just nimelt seda lapsepõlvest pärit nostalgilist asja, millele kahvlit sisse lüües vesi viie meetri raadiuses pritsib. Seda kommet me hoiame, kuigi sardellid on Eesti ajal kõvasti paremaks läinud," naerab Kristina, kes nüüd on ametis Eesti Filmi Instituudis.