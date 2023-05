RETROKAADRID | Vaata ja meenuta, kes on alates 1998. aastast Kroonika seksikaima mehe ja naise tiitlid pälvinud!

1998. aastal alustas Kroonika Eesti seksikaimate valimistega, 2010 tore traditsioon lõppes ning tuli taas uuel kujul 2013. aastal sootuks laiahaardelisemalt meelelahutajaid tunnustades, nime all Eesti Meelelahutusauhinnad. Nüüdseks juba viiendat aastat on EMA nimekirjas tagasi ka seksikate kategooria. Kuna juba homme kroonitakse uued võitjad, siis on paslik meenutuseks üle vaadata, kes aastate jooksul kodumaa kuumima mehe ja naise tiitli pälvinud on.