KROONIKA ARHIIVIST | „Kas sa tõsiselt arvad, et sulle on kõik lubatud?!“ Endine telenägu Marite Kallasma meenutab ebameeldivat seika

"Eks mu sirges seljas väljendub karakter. Inimene ise ei mõtle, kas on autoriteet või mitte, sest autoriteediks ei saa hakata. See kas tekib või ei teki. Minu nägu on rahvale olnud naabri eest, sest olen aastakümneid elanud läbi ekraani inimeste elutoas. See lihtsalt on nii olnud," räägib legendaarne uudistediktor Marite Kallasma.