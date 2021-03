Liina Randpere

Detsembris sai positiivse koroonatesti ka siis veel seitsmendat kuud lapseootel personaaltreener ja saatejuht Liina Randpere. Ta haigestus koroonasse nii rängalt, et oli seitse päeva voodis pikali – lamades sai kergemini hingata. Liina ütles, et teda tabas nii lämmatav köha, et ta ei suutnud istuda, püsti olla ega rääkida, sest köhahoogudel polnud vahet, ja ajas ka hingeldama.