KROONIKA ARHIIVIST | Kust tuleb "paha poisi" raha? Miks ta uuesti pildil on? Kurikuulus Meelis Lao räägib suu puhtaks

Olen piisavalt hästi kogu elu ise hakkama saanud. Aga see ei ole teema, mida tahaksin presenteerida. Kui mul on mõtteid ja ideid, siis räägin pigem sellest. Kes kus raha teenib, õpetati mulle juba lapsepõlves: teiste taskutes ja rahakotis ei ole ilus sorida. Me defineerime sageli inimest tema ameti järgi, aga see ei ole ju õige. Kogu materiaalne tsivilisatsioon tahab suruda inimesele peale mudelit, et ta on tootmisüksus, keda kasutatakse ära maksude kogumiseks. Aga iga inimene on isiksus, mitte mõõtühik.