FOTOD | Porsche, Mercedes, Tesla ja nüüd ka Jaguar. Vaata, millega sõidavad igapäevaselt ringi Eesti meelelahutajad

Eesti kliimas on oluline, et sõiduvahend vastaks nii ilmastiku- kui teede oludele. Selle tõttu ei näe meil siin palju sõitmas superautosid või ultraspordimasinad. Küll aga on mahtuniversaalid ja maasturid need, millega meie inimesed sõidavad. Need on suured, praktilised ja tihti ka väga soodsad.

Selliste sõidukite kasuks on otsustanud ka Eesti meelelahutajad, kes endale sellised masinad hankinud on. Ja kuna tegu on tuntud inimestega, kellel on sotsiaalmeedias suur jälgijaskond ning kes tihti ka meedias esinevad.

Sellest püüavad kasu lõigata ka mitmed autoesindused, kes loodavad tuntud inimeste abil ka endale tähelepanu tõmmata. Nad võtavad ühe ja teised tuntud inimesega ühendust, pakkudes neile oma esindustes müüdavaid autosid soodsa hinna eest ostmiseks (allahindlused on tihti 25-30%) või annavad neile auto tasuta mõneks ajaks kasutamiseks. Ja seda kõike kerge reklaami eest sotsiaalmeedias.

Allolev lugu näitab, mis sõidukitega Eesti meelelahutajad sõidavad. Nii mitmedki nendest on lühiajaliseks kasutamiseks antud sõidukid, teised aga kuuluvad meelelahutajale endale.

Vaata, mis autoga sõidavad tuntud Eesti meelelahutajad ja mis hinnaklassi masinad kuuluvad.