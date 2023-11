KROONIKA ARHIIVIST | Vähiga võitlev Kaia Iva: asjade lõplikkus on selgemaks saanud

RÕÕSA JA ROOSA Kõik päevad pole viimase aasta jooksul olnud kaugeltki nii päikeselised kui see õhtupoolik Kirna mõisas. Kaia ütleb, et on haigusega rahu teinud, ta ei kuluta oma energiat enesehaletsusele, sest elus on palju targemat teha.

FOTO: Külli Rummel