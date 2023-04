KROONIKA ARHIIVIST | Priit Võigemast vaatab avameeli senisele elule tagasi: loomulikult on tõuse ja mõõnu

Meie aja ühe hinnatuima näitleja ja lavastaja Priit Võigemasti (40) endine abikaasa Evelin Võigemast (40) on öelnud, et Priit on nagu Ferrari, "ta lihtsalt läheb ja hästi kiiresti". Priit jääb kiituse puhul tagasihoidlikuks. Nii nagu hea spioon on saladuslik ja märkamatu, iseloomustavad õnnelikku inimest selge silmavaade ja naeratus suunurgas. Just sellisena Priit üle kohvikulaua interv­jueerijale otsa vaatabki. Õnneli­kuna – olles ise oma elu peremees.