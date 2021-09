KROONIKA ARHIIVIST | Yoko Alender meenutab Estonia hukkumist ja isa kaotamist: mind hoiatati ette, et laeva keres võis olla auk või augud

Parvlaeva Estonia hukus oma lauljast isa Urmas Alenderi kaotanud Yoko Alender tundis veel aasta eest pidevat seletamatut ja suurt hirmu, et äkki juhtub midagi halba tema lähedastega. Teraapias selgus, et suurimaks põhjuseks oli isakaotus ja seeläbi turvavõrgust ilmajäämine, kui Yoko oli vaid 15aastane.

Riigikogu liige Yoko Alender tõstab oma Kalamaja korteri avaras elutoas diivanilauale ühe tohutu paberikuhja teise järel. Need on peamiselt paljundatud koopiad Urmas Alenderist maha jäänud materjalidest, mille Yoko andis õige pea pärast isa hukkumist tallele Eesti Teatri- ja Muusikamuuseu­mis­se. Tollal ei olnud tal endal nende hoiustamiseks võimalusi, sest pärast 1994. aasta 28. septembrit, mil Estonia uppumine vapustas kogu maailma, tuli seni isa Urma­sega kahekesi Stockholmis elanud Yokol kolida kasuperre. Nüüd tohib Yoko muuseumis isa päevikuid sirvida vaid valgetes kinnastes, et museaale mitte kahjustada.

"Mõnes mõttes olen siiani tahtnud hoida isa elus, mitte ainult enda, vaid kõigi jaoks," ütleb Yoko, kellele see on tänini omamoodi teraapiaviis kaotusvalu leevendamiseks.