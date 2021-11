KROONIKA ARHIIVIST | Taavi Rõivase pöörased skandaalid: kurikuulus külmkapp, ninaluumurd ja meeletu poissmeesteõhtu

Suhe noorukese superstaarihakatisega

2007. aasta suve lõpus kirjutas Kroonika, et uue klubi Von Überblingeni avamisel kudrutas "Eesti otsib superstaari" saates teisele kohale jäänud Luisa Värk riigikogulase Taavi Rõivasega.

Toona teatas Taavi, et Luisa on vaid sõber, kuid mõned kuud hiljem tunnistas toona vaid 20-aastane lauljatar, et on endast kaheksa aastat vanema poliitikuga suhtes.