Nelja lapse isa Toivo Tänavsuu: tulevikus on mul plaanis tõmmata valge kittel selga ja aidata inimesi juba teises võtmes

Vähiravifond, arstiõpingud, Oleviste kogudus ja ajakirjanikutöö ning seda kõike nelja lapse kõrvalt. Kuidas see võimalik on? Toivo Tänavsuu on kindel, et meis kõigis on võimeid, talenti ja sisu, et hüpata palju kõrgematest lattidest üle. Ta suurelt usub vanasõnasse: kes teeb, see jõuab. Toivo tähistab täna oma 40. sünnipäeva. Taasavaldame sel puhul eelmisel aastal ilmunud loo.