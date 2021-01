SUURÄRIMEES JOAKIM HELENIUS: Kui ollakse koos ja suhtes, siis käiakse ka üritustel lõbutsemas koos

Teema

VÄÄRIKAD Joakim meenutab oma stiililt inglise härrasmeest. Ta riietub alati laitmatult ning räägib kaasa ka Evely kleidivalikutes. Pole palju mehi, kes armastaks kanda frakki − Joakimile istub see kui valatult. Erakogu

Soomerootslasest suurärimees Joakim Helenius võinuks jätkata oma karjääri investeerimispankurina mis tahes metropolis üle ilma, kuid on juba 26 aastat oma aega ja raha panustanud Eesti majanduse edendamisse. Peaaegu kaksteist aastat on tema süda kuulunud Eestile – siin on tema kodu, abikaasa Evely ning lapsed Maximilian Johan ja Theodora Johanna.