Mobiilirakendusi testiva idufirma Testlio asutaja ja tegevjuhi Kristel Kruustüki (31) ettevõte spurtis edukate sekka siis, kui ta oli vaid 24aastane – ja temast sai noorim naismiljonär Eestis. Täna on Kristeli ja ta abikaasa, Testlio kaasomaniku Marko Kruustüki (38) vara väärtus 18 miljonit eurot.

Palju on aga Eesti noorimal naismiljonäril raha taskus? Millised on tema soovitused näiteks 1000 euro pealt säästmiseks? Millised põhimõtted on viinud ta rahamaailma tippu? Kas rahas peitub tõesti õnn? Kuivõrd häirib Kristeli samuti edukat kaasat ja äripartnerit Markot, et sageli viidatakse just Kristeli edule? Loe sellest kõigest edasi.