Heategevuslikul jõulukontserdil esineb erilise valguslahendusega souli kuninganna Rita Ray

Sündmustesarja Disco Tallinn soov lõpetada käesolev aasta positiivsete emotsioonidega päädis otsusega korraldada üks pisut ebatavaline heategevuslik jõulukontsert. Üks Eesti võimsamaid - Kaarli kirik saab antud õhtuks võimsa valguslahenduse ning kõrged võlvid täituvad energiast tulvil soul’i ja gospel helidega. Laval on Disco Tallinna suured lemmikud Rita Ray, Johannes Laas, Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Iga piletiga toetavad korraldajad Toidupanka, kel just tänavu on igasugust abi väga vaja.