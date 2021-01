Toivo Freeman Pilt (40) pole tavaline mees. Ta on eriline, ta on hull. Teisitimõtleja. Võiks arvata, et ta kodu on sama kirev kui tema sürreaalne ja po­pilik kunst, omamoodi kaootiline, kus valitseb loominguline bardakk – sokid nurgas, pesemata nõud hunnikus, pooleliolevad tööd mööda tuba laiali. Kuid ei – korteris valitseb ideaalne kord!