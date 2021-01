Elisa Kolgi suur südamevalu: karvase sõbra kaasasündinud probleem on toonud palju muret

Elisa Kolgi (23) sõnul nimetatakse briti lühikarvalisi kassimaailma leebeteks hiiglasteks, kuna nad on üsna suurt kasvu ning hoiavad ja armastavad inimesi. Neid on lihtne hooldada, sest karvastik on lühike ja tihe.

"Fiibi on tore tegelane. Uudishimulik, sotsiaalne ja poseerimisaldis nagu ta perenainegi," naerab Elisa, kes on kassile loonud oma Instagrami konto.

Kuna briti lühikarvalised on koerte suhtes sallivad, siis võtab Elisa ta kaasa, kui Tartusse vanemate juurde läheb. "Mul on seal koer ja nad saavad omavahel suurepäraselt läbi. Ta on mul üldse suur reisisell ja veedab meelsasti aega ka võõras seltskonnas. Fiibile meeldib, kui temaga räägitakse – ta kuulab hoolikalt," kiidab Elisa.

"Päris terve Fiibi veel pole, aga paremaks on küll läinud."

Vahel olevat kiisu aga tujukas, eriti siis, kui on pidanud pikalt üksi kodus olema: "Kui me Indrekuga (Elisa elukaaslane Indrek Rahumaa – toim.) koju jõuame, siis teeb naljakaid asju, jookseb ringi, häälitseb, hüppab ootamatult nurga tagant välja ja püüab oma pahameelt väljendada. Peagi on ta aga vups meie juures diivanil ja nurrub, et saada pai. ­ Ei suuda kaua pahane olla." Elisa kirjeldab vaimustunult, kuidas hommikuti on kiisu esimene, kes tähelepanu ja süüa nõuab, ning annab seda häälekalt teisest toast teada. Magamistuppa pole Elisa teda lubanud.

Tõsine tervisehäda

Fiibi on Elisaga olnud üheksa kuud ja enamiku sellest ajast on temaga olnud palju muret. Selgub, et kassikesel oli kaasasündinud soole väärareng, millest Elisa teda ostes teadlik polnud. Tegemist on haruldase diagnoosiga ja see tuli välja alles pärast mitmekordset arstide juures käimist.

"Tal oli väljutusprobleem. Kui sõi mingit vale asja, pidin temaga kohe arsti juurde minema, et soolt kunstlikult pu­­hastada, ja selleks pandi ta narkoosi alla. Olen temaga nii palju arstide vahet käinud, et ei oska neid kordi loendadagi."