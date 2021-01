UHKED FOTOD | Esimest korda avalikkusele uue kodu ukse avanud Gerli Padar: ma pidin terve elamise Tartus kahe päevaga kokku panema!

Varem Tartus elanud Gerli Padar (41) ja Martin Parmas (36) kolisid pealinna pärast seda, kui ettevõtja Urmas Sõõrumaa kutsus elupõlise tartlase Martini oma vastloodud tantsuspordikooli Golden Dance Club peatreeneriks.

"Minu jaoks oli kaks kohta, kus ma ei tahtnud elada – Viimsi ja Peetri," muheleb Gerli avatud köögiga ruumikas elutoas. "Olin paljudelt kuulnud, kuidas nad kolisid suure hurraaga Viimsisse, aga peagi kahetsesid – nii pikk maa on linna sõita! Mul tekkis ka hirm kas või ummikute ees Pirita teel." Gerli heidab hindava pilgu üle toa: "Aga niipea, kui seda kohta nägime, oli selge, et siia tahame elama tulla. Kui selgus, et ka meri on lähedal, oli asi otsustatud."

