FOTOD | Armastatud vokaalansambel Estonian Voices tähistas 10. sünnipäeva

Estonian Voices esines koosseisus Kadri Voorand, Maria Väli, Mirjam Dede, Mikk Dede, Rasmus Erismaa ning Aarne Külama. Samuti liitusid ansambliga endised liikmed Arno Tamm ja asutajaliige ning näitleja Ott Kartau. Läbi aastate on vokaalkuuik osalenud erinevates koostööprojektides, teiste hulgas selliste artistidega nagu Take 6, The New York Voices, Bobby McFerrin, Accent, NOËP, Estonian Dream Big Band, Lenna Kuurmaa, Ruja, Curly Strings, ERSO jt.