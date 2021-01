liialdusi ja enesekesksust tavapärasest kriitilisema pilguga vaatama. Eelistatakse praktilist ja maist suhtumist ega kiirustata otsuste tegemisega. Kui otsuseid tehakse, siis on need kaalutletud ja analüüsitud. Aasta esimene kuu paneb paika ülejäänud aasta energia.

Läbiv soovitus aastaks on keskenduda olemasolevale, teha seda, mis on parajasti võimalik, hoida end pidevalt liikumises ning vältida liigseid asjatuid kulusid ja käituda ressurssidega (aeg, raha, energia) mõistlikult.