Kristjan ja Maris Jõekalda kirjeldavad kodust elu: eks kõikidel paaridel on olnud kergemaid ja raskemaid aegu

Maris-Jane (47) ja Kristjan Jõekalda (49) Püünsi eramu maast laeni akendest paistab kätte hall meri, mis sulab ühte veel hallima taevaga. Kuid meeleolu valgusküllases elutoas on kõike muud kui rõhuv ja uniselt mõjuv hallisegune kaamos. Kristjan ja Maris on teine teisel pool üüratut söögilauda istudes heas hoos, meeleolu on lustlik, lausa laes.

Rääkides oma kodusest elust tunnistasid nii Maris kui Kristjan, et suuremad tülitsemised on jäänud aastate taha, ning praegu saadakse ilma selleta hakkama.

"Eks kõikidel paaridel on olnud kergemaid ja raskemaid aegu. Jah, eks mina hooti ikka mossitan, ütleme nii…," ütles Maris.

Kristjan lisab muheledes: "Aga nii nagu meie oleme Margnaga saanud ree peale, samamoodi on Marisega. Teeduga me ei ole viimasel kolmel-neljal reisil enam tülitsenud. Ka meie kodus ei ole viimasel aastal ju teineteisega sõdinud."

Loe edasi, kuidas Maris ja Kristjan Jõekalda abielu on nii kaua koos püsinud ning mida arvavad Jõekaldad heade sõprade Margnate lahutusest.