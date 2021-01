Vau! Meghan Markle ja prints Harry avaldasid Spotifys oma esimese taskuhäälingu eriti vingete külalistega

Taskuhäälingu treileris, mida saab kuulata Spotifys, sõnas Harry: "See just sellest räägibki, et tuua esile erinevaid perspektiive ja hääli, mida keegi enne kuulnud pole, ja leida ühiseid mõtteid. Nii paljud inimesed on selle aastal kaotusevalu tundnud, palju ebakindlust talunud, aga oluline on teada, et 2020 on meid ühendanud viisidel, mida me poleks enne osanud mõeldagi, ning seda läbi lahkuse ja headuse."