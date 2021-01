FOTO | Kas Anett Kontaveit viskab kahemõttelise pildiga nalja oma kuulsa ekspeika üle?

Instagramis on viimase nädala jooksul hakanud levima väljakutse, kus kasutajad annavad oma jälgijatele võimaluse pakkuda pilte, mida nad peaksid postitama. Näiteks on Kontaveit pidanud postitama pilte oma taimedest, lemmikriietustest ja sellest, kuidas ta tennist mängib.

Kuid on üks postitus, mis paistab kohe silma. Nimelt on keegi palunud, et Anett postitaks pildi reketiga. Kuigi reket on Anetti jaoks ka tähtis sportimisvahend, siis võib antud storyt võtta ka väikese naljana.