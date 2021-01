KUUMAD KLÕPSUD | Iga mehe unistus? Jessica Alba poseeris üle pika aja seksikates bikiinides

Staarid

Scanpix

Näitleja Jessica Alba, keda on aastate jooksul tituleeritud kõikvõimalike seksikustiitlitega, on viimasel ajal hoidnud madalat profiili ja nautinud pigem pereelu. Nüüd on 39-aastane staar otsustanud üle pika aja näidata ajakirjas bikiinivormi.