Tiffany Haddish keeldus solvava pakkumise tõttu Grammy auhinda juhtimast

Filmi "Girls Trip" täht avaldas, et pakkumise järgi ta ei oleks palka saanud ning pidi tegema endale ka soengu, meigi ning leidma riietuse, vahendas new.com.au.

"Oleksin pidanud kõik enda taskust kinni maksma," sõnas ta Varietyle antud intervjuus. "Ma ei tea, kas see tähendab nüüd seda, et ma ei kuulu enam kunagi nominentide hulka, aga minu arvates on see solvav," ütles ta.

40-aastane näitlejanna küll usub, et tähelepanu oleks olnud hämmastav, aga kuskilt jookseb piir.

"Kui paljudele inimestele on nad seda teinud? See on nagu mees kutsub naise õhtusöögile, aga ütleb, et naine peab kõige eest maksma," tõi Haddish värvika näite.

Pärast Haddishi ülestunnistust püüdis Grammyde akadeemia avalike suhete tragöödiat vältida. Akadeemia juht Harvey Mason Jr sõnas üheminutilises Instagrami videos, et ebasobivas kutses oli süüdi talendivärbaja.

"Olen otsuse pärast frustreeritud. See oli kohatu, see oli halva maiguga, ning loova tööstuse osas solvav. Olen ise osa loovast tööstusest ning tean, mis tunne see on, ja see pole õige," ütles Harvey Mason Jr.

Mason Jr sõnas, et Haddish oli valmis temaga ka isiklikult rääkima ja ta sai näitlejanna ees vabandada. "Ma avaldasin talle kahetsust ning pahameelt, kuidas kõik juhtus," lisas ta.

Tiffany Haddish on Grammyle nomineeritud parima komöödiaalbumi kategoorias oma panuse eest Netflixi sarjas "Black Mitzvah". See on tema teine nominatsioon. Esimene tuli 2019. aastal parima räägitava sõna kategoorias teose eest "The Last Black Unicorn".

Grammy auhinnad toimuvad 31. jaanuaril ning õhtut juhib Trevor Noah.