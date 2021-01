Spordilegendid, näitlejad ja muusikud ehk 2020. aastal meie seast lahkunud kuulsused

Maestrona tuntud helilooja Ennio Morricone kirjutas karjääri jooksul üle 400 originaalse filmimuusika, millest kõige tuntum on "The Good, The Bad And The Ugly" teemamuusika. Kahe Oscari, mitme Grammy, Kuldgloobuse ning BAFTA võitja karjäär kestis üle 70 aasta. Ta suri 91-aastasena kukkumise tagajärjel tekkinud tüsistustesse.

Connery mängis Bondi seitsmel korral, alustades 1962. aasta filmiga "Dr No". Edasi tulid "From Russia With Love", "Thunderball", "You Only Live Twice", "Diamonds Are Forever", "Never Say Never Again" ja "Goldfinger", mida loetakse parimaks Bondi-filmiks läbi aegade.