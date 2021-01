KLÕPS | Genka imestab Jaak Joala auks loodud vastuolulise monumendi üle

Kuju jõudis juba enne valmimist osa inimesi välja vihastada. Kujurite ühendus on tulivihane viisi peale, kuidas Viljandisse rajatakse Jaak Joala mälestusmärki. Ülesande kuju luua sai endale Mati Karmin , kunagine Kunstnike Liidu esimees ja Pallase kunstikooli professor. Idee on lihtne: kuulutustetulbast otsekui kasvavad välja laulja käed ja nägu, ja taustaks kostavad laulja esitatud laulud, kirjutas Eesti Ekspress .

Aga selle loo intriig ei seisne mitte mälestusmärgi esteetilises kvaliteedis, vaid selles, kuidas just Karmin sai endale õiguse luua mälestusmärk Jaak Joalale.

Formaalselt on justkui kõik korrektne. Tänavu juuli lõpus tegi MTÜ Meie Viljandi linnale ettepaneku rajada Viljandisse mälestusmärk Jaak Joalale ja taotles selleks 68 400 eurot. 12. oktoobril otsustas linnavalitsus taotluse rahuldada ja eraldas mittetulundusühingule 50 000 eurot. Ideevõistluse tähtajaks anti kaks nädalat. Ainsana osales võistlusel Mati Karmin.

ERR kirjutas eile, et detsembris liitusid enam kui viissada viljandlast rahvaalgatusega, et monumendi loomine sellisel kujul peatada, kuna leidsid muu hulgas, et linnavalitsuse rahaeraldus pole olnud piisavalt läbipaistev. Viljandi linnavalitsus sellega ei nõustunud ja otsustas kavandatud ausamba rajamiseks seni tehtud otsused jõusse jätta.