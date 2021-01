Leelo Tungal perelisast: nii suurt empaatiat ei osanud küll oodata

"Meil on nüüd labrador Tuudur, käisime teda Tartumaalt toomas. Tuudur on loomult niivõrd hea, et isegi hulkuvad kassid, kellest lootsime seoses koera tulekuga lahti saada, on kõik tema sõbrad. Absoluutselt kõik on tema sõbrad. Nii suurt empaatiat ei osanud küll oodata," ütles Tungal.