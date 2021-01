Ülle Kaljuste avaldas tänu millele ta koroonakevade üle elas: pillimäng, meres ujumine ja kuum saun

Koroonakevadest saadik oli Kaljuste teatritööst eemal. Tegutses samamoodi kui ilmselt enamik inimesi sundpuhkusel: kraamis kappe, käis looduses, oli heade sõpradega koos, aga harjutas ka näiteks karmoškamängu. "Karmoška on väike pillike, mis on mul kogu aeg diivani peal käeulatuses. Kui hommikul tõused ja tuju on kehv, võtad pilli, mängid paar lugu ära ja ongi tore olla. Siis lähed merre ujuma, misjärel on veel toredam olla. Siis tuled sooja sauna, jood kohvi ja ongi pool päeva läinud!” räägib Kaljuste.