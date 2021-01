TOP 10 | Tänavune aastavahetuse telekava jääb kasinaks? Vaata uuesti "Tujurikkuja" sketše, mida Eesti rahvas kõige rohkem armastab

Film ja TV

_DSC6359 Foto: ERR

Täna on käes aasta üks oodatumaid õhtuid, kui Eesti telekanalid üritavad teineteist üle trumbata suurejooneliste showde ja sketšisaadetega. Üks legendaarsemaid aastavahetuse saateid on mõned aastad tagasi ära lõpetatud "Tujurikkuja", mida tuhanded eestlased siiani tsiteerivad ja aeg-ajalt uuesti vaatavad. Siin on kümme kõige populaarsemat Ott Sepa ja Märt Avandi näideldud sketši: