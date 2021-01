KONRAD MÄGI silmapaistva teosega "Naise portree", mille mõistatuslikkust on kaua püütud avada. Eluaegne poissmees Mägi tabas selles töös "naise teisesuse", mida ta väitis end mitte kunagi lõpuni mõistvat, nagu on kirjutanud Eero Epner. Teos jõudis Kunila kollektsiooni 2008. aastal ja kui see ei ole parasjagu eksponeeritud mõnel rahvusvahelisel näitusel, ehib tema bürood.

KALEV LILLEORG